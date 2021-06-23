Бухгалтер-самозанятый. Какие могут быть риски?

Бухгалтер хочет оказывать услуги по сопровождению фирмы, при этом зарегистрироваться в качестве самозанятой. Какие могут быть риски?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Хочу зарегистрироваться как самозанятая. Бухгалтерское сопровождение фирмы. Кто-нибудь в группе имеет опыт такой? Есть ли субсидиарная ответственность при налоге — НПД?».

В комментариях пишут, что от применяемого налогового режима субсидиарка не работает.

«Субсидиарная ответственность вообще-то от системы налогообложения не зависит. Ни от вашей, ни от фирмы, которую будете сопровождать».

Вот более подробный комментарий, кого именно привлекают к субсидиарке:

«К субсидиарке привлекают КДЛ — контролирующее должника лицо. И если будет доказано, что человек таковым являлся, а его действие или бездействие привели к неплатежеспособности, то не важно какими формальными отношениями он связан с банкротом. Хоть вообще никак».

А кто-то пишет о других рисках, которые есть у самозанятых:

«Работают самозанятыми два бухгалтера, кадровик, делопроизводитель. Опыт работы в этом статусе у них 0,5 года. Спокойно работают, сетуют только, что не могут ни отпуск взять, даже на неделю, ни больничный. Им сразу грозят расторжением договоров. Но таков был их выбор, они были предупреждены».

Еще упомянули про «потолок» в 2,4 млн. А кто-то своим опытом делится:

«Я самозанятая с марта 20-го. Все отчёты на е-мэйл — согласовывать. Это условие — по договору я только формирую и отправляю, хотя, конечно, веду все сама».

Заодно упомянули дело бухгалтера Ахмадеевой. Она была ИП, на аутсорсе.

«Кстати, не так давно была статья, что Ахмадеева отбилась в итоге, но сколько сил и денег это стоило. Если будете хорошо выбирать клиентов, субсидиарка врят ли грозит, но быть уверенной на 100% нельзя. Нужен грамотный договор».