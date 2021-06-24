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Как правильно заполнить поле 107 в платежке НДФЛ при выплате задолженности по зарплате?

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Рубрика НДФЛ
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Как правильно заполнить поле 107 в платежке НДФЛ при выплате задолженности по зарплате? Мнения разошлись.

Интересный вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Прошу помощь зала, что-то меня заклинило. Организация платит работникам долги по зарплате аж за декабрь 2020 года. Сейчас. И вот в платежке по НДФЛ в поле для налогового периода — июнь 2021 — как месяц уплаты и соответственно срока по НДФЛ или все же декабрь 2020 как месяц начисления? Тут ведь поставишь не туда — у них не ляжет, и замучаешься доказывать, что ты не верблюд».

Кто-то отметил, что главное указать КБК и ОКТМО. ФНС зачислит налог как положено. Но данный ответ был оспорен практикой из жизни:

  • «У них „ляжет“ на КБК и ОКТМО».
  • «А была же тема, что из-за периодов не ложатся правильно взносы, причем совсем недавно, про „пострадавших“. И про НДФЛ когда-то была на ту же тему».
  • «Если смотреть выписку по налогу, там нет периодов. Просто собирается все на ОКТМО и КБК».

Одна половина за то, что надо указывать июнь:

«Я бы июнь указывала. НДФЛ уплачиваете на следующий день после выплаты. А то, что вы долги за декабрь покрываете — так это уже разборки в рамках трудовых отношений».

«Я бы указала июнь. Будет ваша уплата болтаться в декабре, а выплата по 6- НДФЛ в июне. Штрафа, скорее всего, не будет, но зачем ставить эксперименты?».

Другая — указываем декабрь:

«Вы в 6-НДФЛ по старой форме указывали бы доход за декабрь 2020 года (31.12.2020г.) С выплатой в июне 2021 года, поэтому и в платежке указывайте декабрь 2020 года. „И вот в платежке по НДФЛ в поле для налогового периода — июнь 2021“ — это, скорее всего, 1С в автоматическом порядке выставил».

  • «Всегда ставлю месяц получения дохода (в Вашем случае декабрь). Была уверена, что права. Рассылки от ФНС по поводу отражения месяца налогового периода в платежки не было. Указываю месяц, на который приходится ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА в соответствии со ст. 223 НК».
  • «А если з/п не выплачивалась, значит и доход не получен в декабре, а получен и, соответственно, удержан НДФЛ в июне».

А как вы бы поступили в данном случае?

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