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Оплату корпоративной картой надо проводить как подотчет

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Рубрика Бухгалтеры
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Оплату корпоративной картой надо проводить как оплату подотчетными средствами.

Сотрудник должен сдать авансовый отчет, документы, подтверждающие оплату, и квитанции электронных терминалов.

Вопросы о расчетах с корпоративной карты постоянно вызывают вопросы. Особенно при оплате в интернете.

Вот такой вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Вопрос, который регулярно всплывает и вызывает ожесточенные споры: «Оплата бизнес-картой» (ООО на УСН):

  1. Можно/нельзя и как делать проводки при покупке в Интернете и оплатой бизнес-картой услуг, которые поставляются в нематериальной форме (лицензии на ПО, рекламные услуги) и без соответствующих документов.
  2. Оплата услуг/товаров за границей через Интернет-площадки для нужд компании или перепродажи».

Кто-то отметил, что данная тема ему тоже интересна. В настоящее время такую оплату проводят через авансовый и без подтверждающих документов:

«Послушаю, есть недосказанность. Пока списываем из чистой через авансовый — нет документов, только отписка в эл. почте А если есть инвойс, то на сотрудника. Или ещё с какими-то косяками. Оформить на фирму некоторые подписки невозможно на компанию».

Другой комментатор отметил, что аналогично покупали иностранное ПО. Рассматривали как договор-оферту и делали перевод текста.

  • «Из всего вышеперечисленного сталкивалась только с покупкой лицензий. Рассматривали как договор-оферту, там практически всегда на сайте есть условия пользования лицензией, их распечатывали и прикладывали. Плюс писали служебку-обоснование. Вопросов от ИФНС и аудиторов не было. Хотя понимаю, что здесь зависит от конкретного проверяющего. Проводили, разумеется, через авансовый».
  • «Делали построчный перевод договоров? Может инспектор не придрался из-за существенности?».
  • «Построчный делали. Автопереводчик и 15 минут редактирования. Хотя может и несущественность в общих объёмах играет свою роль. Думаю, что если отстаивать свою точку зрения в суде, то суд был бы на стороне налогоплательщика... Но кто ж пойдет из-за такой фигни в суд? Цена вопроса обычно пара — тройка сотен долларов».

А вы сталкивались с такими проблемами?

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