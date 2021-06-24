Меняются правила отчетности по налогу на имущество организаций. Налог будет считать ФНС

Совет Федерации одобрил закон, отменяющий налоговую отчетность в отношении объектов недвижимости российских юрлиц, облагаемых налогом на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости.

Такой порядок вводится с 2023 года, то есть за налоговый период 2022 года и последующие периоды.

Напомним, по кадарстровой стоимости облагаются административно-деловые и торговые центрам, объекты общепита и бытового обслуживания и т.д.

В декларацию по налогу на имущество не надо будет включать сведения об этих объектах. Таким образом если у юрлица в истекшем налоговом периоде имелись только объекты, облагаемые налогом по кадастровой стоимости, налоговая декларация не представляется.

Считать налог будут сами налоговики. Сейчас они так же считают транспортный и земельный налоги.

Налоговые органы будут направлять организациям сообщения об исчисленных суммах налога.

С 2022 года компании, имеющие право на льготы по налогу на имущество организаций в отношении объектов, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, представляют в налоговый орган заявление о предоставлении такой льготы и подтверждающие документы.

Кроме того, с 2022 года вводятсяо организаций и авансовых платежей по нему. Так, налог следует уплатить не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, а авансовые платежи — не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Вводится еще одно новое правило — налог можно не платить с 1-го числа месяца гибели объекта, но для этого надо подать в инспекцию заявление по установленной форме.