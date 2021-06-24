Бухгалтеры обсуждают, как правильно и удобно хранить отчеты по кассе. Кто-то складывают в коробку, кто-то хранят на электронных носителях, в облаке. А кто-то не считает нужным их хранить.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Расскажите, пожалуйста, как вы храните отчеты по кассе? В смысле, в чем. Коробка? Папка? Хочется что-то такое негромоздкое и удобное. Не могу придумать».

В комментариях предложили самые разные варианты. Кто-то просто складывают в коробку:

«У нас их много. Складываем в большую коробку».

Вот еще довод за коробку:

«Резиночкой перехватить пачку за месяц, и в коробочку. Отдельной пачкой сверку итогов».

Кто-то задал вопрос, зачем их вообще хранить:

«А зачем их сейчас хранить?».

Еще уточняют, что смысл хранить, если все есть в ОФД:

«Все в ОФД есть. Смысл хранить?».

Кто-то просто из ОФД выгружает, не распечатывая:

«Я выгружаю по итогу года из ОФД и сохраняю, не печатаю. Если компании передаю данные в ФНС, то, соответственно, эти же данные ФНС имеет».

Еще есть довод за хранение в облаке:

«Можно хранить в облаке или на рабочем накопителе (не на жестком диске)».

А кто-то работают с компанией-архиватором и отправляют на склад:

«При царе, заключили договор с фирмой оказывающей архивные услуги, те и оказывают их: сшивают в регистры, оцифровывают, у нас есть специальный склад, позволяют площади собственные. Храним в ячейках со штрих кодом на стеллажах, по истечении сроков утилизируется...».

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