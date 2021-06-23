⚡️ В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от ковид для некоторых работников, в том числе для работающих в туристической отрасли.

Постановление главного государственного санитарного врача от 23.06.2021 г. № 8 опубликовано на сайте Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Обязательной вакцинации подлежат работники:

образовательных организаций;

туристической отрасли;

общепита;

торговли;

транспорта;

бытового обслуживания.

Провести вакцинацию работников надо до 23 июля (первым компонентом) и до 23 августа (вторым компонентом).

Работодатель обязан привить не менее 60% сотрудников. Исключение — работники с противопоказаниями.

Первую обязательную вакцинацию работников ввели в Москве. За отказ от вакцинации соотрудника можно отстранить от работы без выплаты зарплаты.

По данным на утро 23 июня, обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан введена в Мурманской, Тульской, Тверской, Ленинградской, Московской, Сахалинской, Нижегородской и Кемеровской областях, а также в Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.