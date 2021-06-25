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Сотрудника можно привлечь к работе в выходной, даже если он проходит повышение квалификации

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Рубрика Трудовые отношения
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Если сотрудник проходит повышение квалификации, его все равно можно привлечь к работе в выходной.

При чрезвычайных ситуациях — без согласия, по обычным вопросам — только с согласия.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Привлечение к работе оформляется приказом работодателя. При возникновении ЧС, производственной аварии или для предотвращения несчастных случаев сотрудника можно привлечь к работе без его предварительного согласия. В других случаях — только с согласия.

То, что работник проходит повышение квалификации, не является препятствием.

Работа в выходные и праздничные дни: исключения из правил – читайте здесь.

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