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Упростите работу с самозанятыми и поручите выплаты Тинькофф

📈 Количество зарегистрированных самозанятых достигло 2,5 млн человек

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Рубрика Самозанятые
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2,5 млн человек зарегистрировались в качестве самозанятых по всей стране.

Такую информацию сообщили в ФНС.

Совокупный доход плательщиков НПД составил 463 млрд руб. Средний чек — 1 207 руб.

Основные направления:

  • такси;
  • доставка;
  • аренда квартир;
  • репетиторство;
  • ремонт;
  • маркетинговые услуги;
  • IT-услуги.

Налоговики также отметили, что 36% доходов самозанятых регистрируются через банковские программные продукты без использования приложения «Мой налог».

По исследованию Frank RG, к 2024 году число зарегистрированных самозанятых может вырасти до 8,4 млн человек. А их совокупный доход — до 2,9 трлн руб.

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Упростите работу с самозанятыми и поручите выплаты Тинькофф