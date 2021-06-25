📈 Количество зарегистрированных самозанятых достигло 2,5 млн человек

2,5 млн человек зарегистрировались в качестве самозанятых по всей стране.
Такую информацию сообщили в ФНС.
Совокупный доход плательщиков НПД составил 463 млрд руб. Средний чек — 1 207 руб.
Основные направления:
- такси;
- доставка;
- аренда квартир;
- репетиторство;
- ремонт;
- маркетинговые услуги;
- IT-услуги.
Налоговики также отметили, что 36% доходов самозанятых регистрируются через банковские программные продукты без использования приложения «Мой налог».
По исследованию Frank RG, к 2024 году число зарегистрированных самозанятых может вырасти до 8,4 млн человек. А их совокупный доход — до 2,9 трлн руб.