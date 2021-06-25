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ИП-упрощенцы должны вести учет остаточной стоимости ОС

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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ИП на УСН должны отслеживать размер остаточной стоимости основных средств. При превышении лимита в 150 млн руб., предприниматель теряет право на применение УСН.

Об этом сообщается в письме Минфина от 02.06.2021 № 03-11-11/43679. В ведомстве разъяснили, что для применения УСН налогоплательщик должен соблюдать критерии для применения, в том числе и по остаточной стоимости ОС.

В НК не указано, что ИП — исключение. И они могут не учитывать данный критерий при выборе УСН в качестве режима налогообложения.

Если у ИП на УСН остаточная стоимость ОС превысит 150 млн руб., то предприниматель утрачивает право на применение упрощенки.

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