ИП-упрощенцы должны вести учет остаточной стоимости ОС

ИП на УСН должны отслеживать размер остаточной стоимости основных средств. При превышении лимита в 150 млн руб., предприниматель теряет право на применение УСН.

Об этом сообщается в письме Минфина от 02.06.2021 № 03-11-11/43679. В ведомстве разъяснили, что для применения УСН налогоплательщик должен соблюдать критерии для применения, в том числе и по остаточной стоимости ОС.

В НК не указано, что ИП — исключение. И они могут не учитывать данный критерий при выборе УСН в качестве режима налогообложения.

Если у ИП на УСН остаточная стоимость ОС превысит 150 млн руб., то предприниматель утрачивает право на применение упрощенки.