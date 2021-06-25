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📠 В следующем году отменят плановые проверки ККТ. Точнее, их переименуют

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Рубрика Онлайн-кассы
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С 1 марта следующего года плановых проверок контрольно-кассовой не будет. Будут контрольные и надзорные мероприятия. Что, в целом, одно и то же.

Рассказал на своей странице в Facebook руководитель проекта "АналогиЯ" Сергей Кошелев.

«С 1 марта 2022 года плановые проверки ККТ отменят.

Потому что слово «проверки» в статье 7 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003 просто заменят понятием «контрольные и надзорные мероприятия». Вот такой «ход конём».

При этом, прав у налоговиков на выездах станет больше, чем сейчас (ст. 60 закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ).

  • Во-первых, им официально разрешат не уведомлять компании и ИП о предстоящей проверке.
  • Во-вторых, налоговикам дали право приезжать с проверкой даже в жилые помещения, если там установлена ККТ».

В комментариях пишут:

«Все, закон об ОРД первым решил подвинуть конституционные права граждан, а налоговому органу таки стало обидно...».

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