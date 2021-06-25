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Непривитые таксисты и курьеры «Яндекса» увидят заказы позже привитых

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Рубрика Общество. Люди. События
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В Москве с 25 июня заработает программа преимуществ «Яндекса» для привитых курьеров и водителей такси. Они будут видеть заказы раньше непривитых, а значит, больше зарабатывать.

Как пишет vc.ru со ссылкой на пресс-службу «Яндекса», поощрения позволят водителям такси и курьерам «Яндекс.Доставки» больше заработать за смену, поскольку они будут меньше простаивать. Курьеры «Яндекс.Еды» и «Лавки» будут допущены к плановым сменам на полчаса раньше и смогут выбрать удобные и выгодные районы.

Чтобы получить преимущества, нужно загрузить в приложение для работы с заказами «Яндекс.Про» фотографию сертификата о получении прививки. Бонусы будут доступны с первого этапа вакцинации, а также всем сотрудникам, кто привился от коронавируса в течение последних 6 месяцев. В компании не ответили, сколько курьеров и водителей уже вакцинировались.

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