❗ Бизнес и профсоюзы хотят, чтобы власти ввели обязательную вакцинацию для всех

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подписали совместное обращение к людям, работодателям и Правительству по поводу вакцинации от коранавируса.
Трудящихся призывают сделать прививку, чтоб эффективно трудиться и обезопасить родных и близких.
Работодателям советуют использовать имеющиеся у них возможности для вакцинации работников.
К Правительству обратились с просьбой принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке от covid-19 и имеющих необходимый уровень антител.