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❗ Бизнес и профсоюзы хотят, чтобы власти ввели обязательную вакцинацию для всех

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Рубрика Общество. Люди. События
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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подписали совместное обращение к людям, работодателям и Правительству по поводу вакцинации от коранавируса.

Трудящихся призывают сделать прививку, чтоб эффективно трудиться и обезопасить родных и близких.

Работодателям советуют использовать имеющиеся у них возможности для вакцинации работников.

К Правительству обратились с просьбой принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке от covid-19 и имеющих необходимый уровень антител.

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