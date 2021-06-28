Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Расширили список доходов, необлагаемых НДФЛ

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДФЛ
Версия для печати

Денежное вознаграждение, которое получат победители Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход», не будет облагаться НДФЛ.

Опубликовано постановление Правительства № 980 от 24.06.2021.

Документом вносятся изменения в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и СМИ, суммы которых не подлежат налогообложению.

Поясним, конкурс «Твой ход» проводится в России впервые. Это масштабный проект для студентов, которые хотят испытать себя в самых разных областях — от спорта и добровольчества до развития бизнеса и высокотехнологичных производств.

Конкурс стартовал 8 апреля и пока проходит дистанционно. С августа по октябрь состоится серия очных полуфиналов, во время которых участникам предстоит защита своих проектных решений.

200 победителей будут определены на финальном этапе конкурса, который пройдёт в ноябре. Каждый из них получит по 1 млн рублей. Деньги можно направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Топ-50 победителей конкурса также получат гранты в размере 2,5 млн на развитие своего университета или факультета.

Подборка полезных мероприятий

Разместить