Расширили список доходов, необлагаемых НДФЛ

Денежное вознаграждение, которое получат победители Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход», не будет облагаться НДФЛ.

Опубликовано постановление Правительства № 980 от 24.06.2021.

Документом вносятся изменения в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и СМИ, суммы которых не подлежат налогообложению.

Поясним, конкурс «Твой ход» проводится в России впервые. Это масштабный проект для студентов, которые хотят испытать себя в самых разных областях — от спорта и добровольчества до развития бизнеса и высокотехнологичных производств.

Конкурс стартовал 8 апреля и пока проходит дистанционно. С августа по октябрь состоится серия очных полуфиналов, во время которых участникам предстоит защита своих проектных решений.

200 победителей будут определены на финальном этапе конкурса, который пройдёт в ноябре. Каждый из них получит по 1 млн рублей. Деньги можно направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Топ-50 победителей конкурса также получат гранты в размере 2,5 млн на развитие своего университета или факультета.