Может ли бухгалтер отказаться от обязательной вакцинации, если он на удаленке?

Бухгалтер работает на удаленке, не контактирует с людьми. Медотвод не дают, хотя аллергик. Как отказаться от обязательной вакцинации? Работодатель всеми силами пытается «60% привитых» набрать.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Я работаю бухгалтером на удалёнке, ни с кем не контактирую. Как можно отказаться от вакцинации? Я аллергик. Но медотвод не дают».

В комментариях советуют подписать отказ от вакцинации, и заодно проконсультироваться с врачом:

«Проконсультируйтесь с аллергологом. Если ваша болезнь является противопоказанием к прививке, или у вас острая фаза заболевания, вам врач должен дать медотвод».

Кто-то пишут, что их от работы отстранили. Пока не пройдут вакцинацию — это организация сделала, чтобы набрать «заветные» 60% привитых. Причем, человек на испытательном сроке.

«Меня отстранила, пока вакцинацию не пройду. Это внутри юрлица, набирают 60%. Я на испытательном, без оформления. Бухгалтер. Дабы набрать процент прибегли к такой мере. Не обсуждается».

Еще советуют подписать допсоглашение на дистанционную работу:

«Подписать ДС на дистанционную работу. И этим мотировать отказ, что работаете дистанционно, контакта с людьми не имеете, в офис не приезжаете».

Пишут, что аллергикам дают, если наблюдаются у специалиста.

«Сын аллергик, мёдотвод дали у аллерголога и дерматолога, где стоит на учете».

Автор пишет, что на учете не состоит, детская медкарта утеряна.

«Я не стою на учёте, к сожалению. Переехала из другого города, детская карта уже не существует, сама себя ограничивала в еде и прочем, чтобы не было аллергии. Не наблюдалась т.к. не кому не нужно это было кроме меня. Аллергия в августе на полынь и сорные травы, на красители , на некоторые лекарства. Аллергия на продукты пчеловодства, как теперь это доказать. Истории же нет».

А кто-то пишет, что нужно состоять на учете у узкопрофильного специалиста, чтобы получить медотвод.

«Я так понимаю, в нынешней ситуации, мёд отвод получат только те, кто стоит у узкопрофильный специалистов. Терапевт его не даст, увы».

А у кого-то даже будучи на учете не получилось медотвод получить:

«Нет, к сожалению. Муж вчера ходил, стоит на учете, но медотвод дают только беременным и при прохождении химиотерапии онкологическими больными».

В любом случае стоит обращаться к врачам и проходить обследование.