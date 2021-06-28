📧 Требования налоговиков не доходят до компании. Хотя они утверждают, что отправляли

Налоговики звонят, и спрашивают, почему не ответили на их требование. А в компании требование не получали, ни на почту, ни по ТКС. Что в этом случае делать? Дожидаться? Или доехать до инспекции?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«У меня такая ситуация, может кто сталкивался. Звонят из налоговой, почему мол не отвечаете на требование. Типа просили дать пояснения о низкой налоговой нагрузке по прибыли за 2020 год. Говорю — у меня нет входящих. „Астрал“ подтвердил, последнее в мае, новых нет.

Инспектор — вы письмом поясните, как ответ на требование, диктует номер и дату, а я типа сразу проведу и штрафа не будет.

Что-то сижу и думаю, или не будет, или будет, пополнения ж нужны. Кто-то отвечал на такие просьбы, поделитесь как прошло?».

Вообще, по звонку неизвестно кого и неизвестно откуда, пожалуй, не стоит сразу так отвечать. Хотя бы до инспекции, по возможности, доехать. Или по ТКС. Примерно это и пишут в комментариях:

«Мало ли кто вам позвонил?! Не надо ничего отвечать. Попросите номер телефона, по которому можно с ними связаться, ФИО руководителя и исполнителя. Больше не позвонят. Пусть письма пишут».

Автор пишет, что она сама им позвонила, там инспектор представился и телефон налоговиков сказал. На это пишут, пусть скан письма присылают. Автор пишет, что сроки по нему вышли, и отвечать не хотелось бы:

«Так оно будет от 7 июня, все сроки прошли, я из-за этого и не хочу на него отвечать».

На это пишет, что налоговики видимо сами не отправили, а сейчас опомнились:

«Скорее всего, они ничего не отправляли, сейчас чухнулись и пытаются на вас всех собак повесить. Пусть по почте отправляют, чтобы у вас была дата, которой вы их требование получили».

Еще пишут, что могли отправить на юрадрес, они так часто стали делать:

«Любят они почтой отправить а потом требовать. У вас на юрадрес письма приходят?».

Автор пишет, что почту постоянно получают, не было:

«Инспектор сказала что у неё в базе. Статус „отправлено“ и не один раз... Почту получаем регулярно»

Советуют взять у налоговиков идентификатор для оператора.

А у кого-то была подобная ситуация, пришло через два дня после звонка налоговика:

«У меня на днях тоже была похожая ситуация. Инспектор сказала, что отправлено и что она видит, что мы даже приняли. У нас ничего. Через два дня пришло».

У кого-то подобное в том году было, причем налоговики утверждали, что отправили по ТКС, а у компании электронной подпписи еще не было.

«У меня такое было год назад, на мой вопрос „куда и когда было отправлен запрос?“, инспектор сказала, что отправила по ТКС, а у нас тогда и ЭЦП ещё не было. Ну, она начала пугать начислениями и сказала прислать КУДиР и копии платежек и расписать все расходы».

Подытожим вот таким мнением:

«Мутят, мне кажется. Прошляпили отправку, а теперь хотят, чтобы им не прилетело. Я бы не отправляла ничего по запросам по телефону. Пусть присылают официально, либо подтверждение отправки, если реально отправляли и операторы связи косякнули. Уже сколько случаев было, когда им, типа, навстречу шли, а потом сами и разгребали проблемы. Они там меняются в год по 100 раз...».