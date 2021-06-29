Место хранения трудовой книжки определяет работодатель, а не работник

Трудовая книжка сотрудника может храниться в другом городе, отличном от его места работы.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Автор вопроса не захотел отдавать работодателю трудовую книжку, так как она будет храниться в другом городе. Но в Роструде не согласились с данной позицией.

Бумажная трудовая книжка должна храниться у работодателя.

Ответственное лицо за ее сохранность утверждается приказом начальника. При этом город нахождения места работы ответственного лицо не важен.

Работник обязан передать трудовую книжку работодателю. Если он не хочет этого делать, то может перейти на электронную трудовую книжку.