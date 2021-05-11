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Роструд потратит 457 миллионов рублей на портал вакансий «Работа в России»

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Роструд на модернизацию портала «Работа в России» было выделено 457 рублей. Торги были признаны несостоявшимися, так как заявку подал только один участник.

По протоколу рассмотрения единственной заявки исполнителем работ является ООО «Бюджетные и финансовые технологии».

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На портале «Работа в России» планируют добавить:

  • возможность прикрепления и проверки дипломов;
  • автоматическую выгрузку из других сайтов с вакансиями;
  • возможность проведения онлайн-собеседований.

Модернизация портала должна быть завершена до 31 декабря 2021 года. Таким образом сайт «Работа в России» планируют сделать аналогом HeadHunter (HH.ru) или SuperJob.

Разработка нового функционала сайта позволит отслеживать уровень занятости в регионах, анализировать реальный рынок труда по всей России и проводить статистику по времени отклика на вакансию и выхода на собеседование.

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