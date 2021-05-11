Роструд потратит 457 миллионов рублей на портал вакансий «Работа в России»

Роструд на модернизацию портала «Работа в России» было выделено 457 рублей. Торги были признаны несостоявшимися, так как заявку подал только один участник.
По протоколу рассмотрения единственной заявки исполнителем работ является ООО «Бюджетные и финансовые технологии».
На портале «Работа в России» планируют добавить:
- возможность прикрепления и проверки дипломов;
- автоматическую выгрузку из других сайтов с вакансиями;
- возможность проведения онлайн-собеседований.
Модернизация портала должна быть завершена до 31 декабря 2021 года. Таким образом сайт «Работа в России» планируют сделать аналогом HeadHunter (HH.ru) или SuperJob.
Разработка нового функционала сайта позволит отслеживать уровень занятости в регионах, анализировать реальный рынок труда по всей России и проводить статистику по времени отклика на вакансию и выхода на собеседование.