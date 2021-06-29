Поддельные QR-коды для посещения ресторанов продают по 11 тыс. руб.

В Сети продают поддельные QR-коды для посещения ресторанов, по 11 тыс. руб. за каждый. А специалисты по кибербезопасности уверены, что скоро начнут продавать еще и приложения для их генерации.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу компании Bi.zone.

«Специалисты компании Bi.zone нашли на теневых форумах по меньшей мере десять объявлений о продаже QR-пропусков. Данные объявления были опубликованы еще в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных „Госуслуг“. Однако после решения московских властей ввести QR-коды злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили информацию, что покупатель получит возможность сгенерировать настоящий QR-код. Средняя цена документа в даркнете — 11 тыс. рублей», — привели в пресс-службе слова директора экспертных сервисов Bi.zone Евгения Волошина.

По данным Bi.zone, объявления о QR-кодах для ресторанов появились в минувшие выходные, при этом на форумах уже выявили не менее 50 положительных отзывов тех, кто воспользовались нелегальной услугой. Волошин допустил, что ближайшее время в продаже могут появиться не только фейковые QR-коды, но приложения для их генерации.

«Систему только запустили, и пока проверка QR-кодов будет осуществляться в ручном режиме. По всей видимости, сотрудники заведения будут проверять код с помощью обычной камеры смартфона, и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведет на вредоносный ресурс», — предположил эксперт.