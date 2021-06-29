🙈 Налоговики просто могут прийти, вскрыть офис и взять что им нужно? НК? Не, не слышали

Налоговики пришли в бизнес-центр, показали арендодателю какие-то бумаги, вскрыли офис, и изъяли документы. Под камерами. Ни понятых, ни представителя налогоплательщика, ни элементарного соблюдения НК. Вишенка на торте — в этой инспекции данный налогоплательщик на учете не состоит.

Рассказывает Кира Гин, управляющий партнер ЮФ «Гин и партнеры» на своей странице в Facebook.

«Звонит клиент в недоумении и растерянности. Ему, в свою очередь, позвонил представитель арендодателя в бизнес-центре и сказал, что пришли налоговые инспекторы, попросили открыть офис компании, арендодатель отказался.

Тогда они предъявили какой-то документ, где была упомянута организация клиента, сказали, что имеют право зайти в помещение, вызвали какого-то специалиста, который взломал дверь, и теперь там орудуют.

Причем, как оказалось, это делает не та инспекция, в которой эта организация стоит на учете, а инспекция, которая проводит ВНП в другой организации клиента.

Бизнес небольшой, руководитель находится за городом.

Вообще, по НК выемка документов и предметов производится в присутствии понятых и лиц, у которых производится выемка документов и предметов.

Но поскольку сейчас налоговая инспекция научилась работать „по принципам“, как выяснилось в процессе питерского экономического форума, видимо, про соблюдение НК теперь никто не думает вообще. При этом факт взлома зафиксирован видеокамерами.

Вот такие у нас гримасы налогового администрирования».

В комментариях пишут:

«Скорее даже не по „принципам“, а по „понятиям“, видимо. Неприкосновенность частной собственности теперь непозволительная роскошь».

Кто-то пишет, что нельзя проводить выемки у контрагентов:

«Минуточку, обыск и выемку у контрагентов проверяемого лица проводить запретил ВС в 2019 году. Ну жалобу в ФНС... Добытые материалы не могут быть использованы».

Автор поста на это пишет, что в полицию нужно писать:

«Заявление в полицию. Это даже не контрагент проверяемого лица. А по жалобам в ФНС практика совсем грустная: выемки в форме обыска, выемки на осмотрах, выемки в организациях, у которых не проводится ВНП, ФНС считает вполне законными».

Кто-то пишет, что процедура нарушена, но просто так они не приходят, возможно у налогоплательщика не все чисто:

«Процедура нарушена. Жалобу в УФНС и прокуратуру следует писать. Однако из практики, к добросовестным так не приходят. Значит, не все чисто».

На это автор пишет, что в практике случаи бывают разные. И налоговики тоже ошибаются:

«В практике как раз бывают разные ситуации. У нас есть на сопровождении ВНП, где преданализ ошибся. Что делает отдел ВНП? Пытается с помощью выемок раздобыть хоть какие-то доказательства. Выемки, конечно, проходят с нарушением закона. УФНС все это поощряет».

Советуют писать в СК, поскольку это его подведомственность:

«Видеозаписи есть данного действия в офисном центре? Можно и иск пульнуть и в СК заявление написать на предмет превышения, конечно если такие действия не предусмотрены НК и нормами о налоговом контроле».

Автор на это пишет, что да, будут писать заявления, поскольку такой беспредел пора пресекать и формировать нужную практику.