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Налоговики хотят расчет рентабельности заключенного договора. Как им вежливо отказать?

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговики требуют ни много ни мало, а расчет рентабельности заключенного договора. Как им вежливо сказать, что они не имеют права такого требовать?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Как вежливо отказать налоговой в предоставлении расчета рентабельности заключенного договора?».

Кто-то удивился, что и такое бывает. Кто-то советует сослаться на коммерческую тайну (только для этого должен быть режим коммерческой тайны), а кто-то — просто написать, что нет у них такого:

«Написать, что его нет, потому что не делаем».

Автор пишет, что хотелось бы отписаться не потому, что нет, а потому что налоговики не имеют права.

«Видите ли, я хочу написать им, что они не имеют права, а не потому, что у нас нет».

Кто-то вообще предположил, что кто-то из налоговиков дипломную пишет:

«Судя по всему, кто то из сотрудников пишет дипломную работу. Больше незачем им это на законных основаниях».

А еще пишут, что это они повод доначислить ищут:

«Они хотят сказать, что ваш договор убыточный или что цены отклоняются от рыночных более, чем на 20%? Ищут возможность доначислить».

Советуют отписаться тем, что нет в штате нужного сотрудника с такими навыками.

«Напишите что нет сотрудника, обладающего навыками расчета рентабельности заключенного договора. Но вы оптимисты и надеетесь на получение прибыли. Наша Конституция позволяет так вести бизнес».

Кто-то предполагает, что могут сам договор запросить:

«Могут запросить договор со всеми приложениями. Расчёт рентабельности не относится ни к хоз. документам, ни к налоговым регистрам. «Вот вам договор, со всеми приложениями. Никаких иных приложений у договора не оформлялось».

Автор пишет, что все налоговикам уже давали:

«Да все им давали ещё три месяца назад. Видимо, просто вышлю все то же самое повторно».

А кто-то предлагает ответить так же, как задан был вопрос:

«Напишите в ответ, что рентабельность договора не рассчитывалась. Как спрашивают, так и отвечайте».

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