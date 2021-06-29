⚖️ Считать ли энергоустановку недвижимым имуществом, разбирался ВС. Налогоплательщик победил

Налоговики доначислили налог на имущество на энергоустановку организации. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали налогоплательщика, однако противоположную позиции занял суд округа. Экономколлегия ВС подчеркнула, что определенность налогообложения при взимании налога на имущество организаций обеспечивается за счет использования установленных в бухгалтерском учете формализованных критериев признания имущества налогоплательщика (движимого и недвижимого) в качестве соответствующих объектов основных средств.
Дело № А32-56709/2019.
Фабула
В 2013 году ООО «Юг-Новый век» стало владельцем распределительно-трансформаторной подстанции (энергоустановки), размещенной в помещении № 3 на 1 этаже здания «Энергоцентр», обслуживающего гостиницу. Налогоплательщик принял энергоустановку к бухгалтерскому учету в качестве отдельного инвентарного объекта и не включал стоимость этого объекта в налоговую базу по налогу на имущество организаций, считая, что распределительно-трансформаторная подстанция является движимым имуществом (оборудованием).
Позиция МИФНС
Данный объект должен рассматриваться в качестве недвижимого имущества — части здания энергоцентра, предназначенного для обслуживания гостиницы. А значит, налогоплательщик неправомерно применил освобождение от налогообложения, предусмотренное п. 25 ст. 381 НК.
МИФНС № 7 по Краснодарскому краю по итогам проверки уплаты ООО «Юг-Новый век» налогов в 2014-2016 годах, среди прочего, доначислила компании 3,9 млн рублей налога на имущество и 311 тыс. рублей штрафа.
Позиция судов первой и апелляционной инстанций
Суды первой и апелляционной инстанций поддержали налогоплательщика. Энергоустановка не отвечает признакам недвижимого имущества, поскольку из представленных налоговым органом доказательств не следует, что данный объект имеет прочную связь с землей. Напротив, как установили суды, энергоустановка не являлась объектом капитального строительства, в любое время может быть демонтирована, установлена и подключена в систему электроснабжения в ином месте, у нее отсутствует неразрывная связь с фундаментом здания энергоцентра.
Позиция суда округа (кассация)
Однако суд кассационной инстанции признал позицию МИФНС обоснованной. Трансформаторная подстанция является частью недвижимого имущества, поскольку входит в состав гостинично-туристического комплекса, предназначена для обеспечения электроснабжения здания гостиницы и ее перемещение будет сопряжено с несоразмерным ущербом для функционирования гостиницы.
Позиция Верховного суда
Дело дошло до рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда. В частности, ВС обратил внимание на следующие моменты:
- Спорный объект основных средств (энергоустановка) состоит из трех трансформаторов, шкафов автоматики и защиты отводящих линий, питающих линий сборки шкафов с секционными разъединителями трансформаторной подстанции. Энергоустановка смонтирована в отдельно стоящем от гостиницы здании (здание энергоцентра).
- Нормативные основания для вывода о том, что при приобретении и монтаже установки налогоплательщик осуществил инвестиции не в приобретение оборудования, а в улучшение объектов недвижимости — здания энергоцентра и (или) недвижимого гостиничного комплекса, инспекцией при рассмотрении дела не приведены и судами не установлены.
- Из материалов дела не следует, что в случае признания здания энергоцентра (гостиничного комплекса) и энергоустановки одним объектом, образованным из нескольких частей, будет соблюдено условие пункта 6 ПБУ 6/01 об отсутствии существенных различий в сроках их полезного использования. Энергоустановка также не может быть отнесена к коммуникациям здания энергоцентра и (или) здания гостиницы согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94.
- Формулируя противоположный вывод и ссылаясь на то, что перемещение энергоустановки будет сопряжено с несоразмерным ущербом для функционирования гостиничного комплекса, суд округа, по сути исходил из того, что после начала эксплуатации энергоустановки ее использование вне гостиничного комплекса становится экономически нецелесообразным. Однако, как ранее отмечалось СКЭС ВС РФ в определении от 12.07.2019 № 307-ЭС19-5241, применение критерия экономической целесообразности недопустимо, поскольку приводит к постановке в неравное положение налогоплательщиков, осуществивших инвестиции в обновление оборудования.
- Общая величина затрат налогоплательщика на приобретение и монтаж энергоустановки составила 87,2 млн рублей и первоначальная стоимость объекта основных средств сформирована в указанном размере. Таким образом, публично-правовая цель предоставления освобождения от налогообложения обществом достигнута, в связи с чем включение инспекцией стоимости энергоустановки в налоговую базу для исчисления налога на имущество организаций не может быть признано правомерным.
По итогам рассмотрения жалобы налогоплательщика СКЭС Верховного суда РФ оставила в силе решение суда первой инстанции, признавшего доначисление налогам на имущество на энергоустановку незаконным.
Мнение эксперта
Кирилл Снегирёв, юрист юридической фирмы «Арбитраж.ру»:
«Отнесение объектов к движимому имуществу при определении налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций — предмет многочисленных споров с налоговыми органами. Формальная определенность налоговых норм предполагает их достаточную точность, чем обеспечивается их правильное понимание и применение.
В комментируемом деле Верховный суд подтвердил актуальность ранее примененной в деле А05-879/2018 позиции, что определенность налогообложения при взимании налога на имущество организаций обеспечивается за счет использования установленных в бухгалтерском учете формализованных критериев признания имущества налогоплательщика (движимого и недвижимого) в качестве соответствующих объектов основных средств.
Нельзя не согласиться с Верховным судом о необходимости телеологического толкования норм НК при определении оснований для применения налоговой льготы, в случае если толкование норм ГК не позволяет определить характер имущества налогоплательщика».