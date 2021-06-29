⚖️ Считать ли энергоустановку недвижимым имуществом, разбирался ВС. Налогоплательщик победил

Налоговики доначислили налог на имущество на энергоустановку организации. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали налогоплательщика, однако противоположную позиции занял суд округа. Экономколлегия ВС подчеркнула, что определенность налогообложения при взимании налога на имущество организаций обеспечивается за счет использования установленных в бухгалтерском учете формализованных критериев признания имущества налогоплательщика (движимого и недвижимого) в качестве соответствующих объектов основных средств.

Дело № А32-56709/2019.

Фабула

В 2013 году ООО «Юг-Новый век» стало владельцем распределительно-трансформаторной подстанции (энергоустановки), размещенной в помещении № 3 на 1 этаже здания «Энергоцентр», обслуживающего гостиницу. Налогоплательщик принял энергоустановку к бухгалтерскому учету в качестве отдельного инвентарного объекта и не включал стоимость этого объекта в налоговую базу по налогу на имущество организаций, считая, что распределительно-трансформаторная подстанция является движимым имуществом (оборудованием).

Позиция МИФНС

Данный объект должен рассматриваться в качестве недвижимого имущества — части здания энергоцентра, предназначенного для обслуживания гостиницы. А значит, налогоплательщик неправомерно применил освобождение от налогообложения, предусмотренное п. 25 ст. 381 НК.

МИФНС № 7 по Краснодарскому краю по итогам проверки уплаты ООО «Юг-Новый век» налогов в 2014-2016 годах, среди прочего, доначислила компании 3,9 млн рублей налога на имущество и 311 тыс. рублей штрафа.

Позиция судов первой и апелляционной инстанций

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали налогоплательщика. Энергоустановка не отвечает признакам недвижимого имущества, поскольку из представленных налоговым органом доказательств не следует, что данный объект имеет прочную связь с землей. Напротив, как установили суды, энергоустановка не являлась объектом капитального строительства, в любое время может быть демонтирована, установлена и подключена в систему электроснабжения в ином месте, у нее отсутствует неразрывная связь с фундаментом здания энергоцентра.

Позиция суда округа (кассация)

Однако суд кассационной инстанции признал позицию МИФНС обоснованной. Трансформаторная подстанция является частью недвижимого имущества, поскольку входит в состав гостинично-туристического комплекса, предназначена для обеспечения электроснабжения здания гостиницы и ее перемещение будет сопряжено с несоразмерным ущербом для функционирования гостиницы.

Позиция Верховного суда

Дело дошло до рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда. В частности, ВС обратил внимание на следующие моменты:

Спорный объект основных средств (энергоустановка) состоит из трех трансформаторов, шкафов автоматики и защиты отводящих линий, питающих линий сборки шкафов с секционными разъединителями трансформаторной подстанции. Энергоустановка смонтирована в отдельно стоящем от гостиницы здании (здание энергоцентра).

от гостиницы здании (здание энергоцентра). Нормативные основания для вывода о том, что при приобретении и монтаже установки налогоплательщик осуществил инвестиции не в приобретение оборудования, а в улучшение объектов недвижимости — здания энергоцентра и (или) недвижимого гостиничного комплекса, инспекцией при рассмотрении дела не приведены и судами не установлены .

. Из материалов дела не следует, что в случае признания здания энергоцентра (гостиничного комплекса) и энергоустановки одним объектом, образованным из нескольких частей, будет соблюдено условие пункта 6 ПБУ 6/01 об отсутствии существенных различий в сроках их полезного использования. Энергоустановка также не может быть отнесена к коммуникациям здания энергоцентра и (или) здания гостиницы согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94.

к коммуникациям здания энергоцентра и (или) здания гостиницы согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94. Формулируя противоположный вывод и ссылаясь на то, что перемещение энергоустановки будет сопряжено с несоразмерным ущербом для функционирования гостиничного комплекса, суд округа, по сути исходил из того, что после начала эксплуатации энергоустановки ее использование вне гостиничного комплекса становится экономически нецелесообразным . Однако, как ранее отмечалось СКЭС ВС РФ в определении от 12.07.2019 № 307-ЭС19-5241, применение критерия экономической целесообразности недопустимо, поскольку приводит к постановке в неравное положение налогоплательщиков, осуществивших инвестиции в обновление оборудования.

. Однако, как ранее отмечалось СКЭС ВС РФ в определении от 12.07.2019 № 307-ЭС19-5241, применение критерия экономической целесообразности недопустимо, поскольку приводит к постановке в неравное положение налогоплательщиков, осуществивших инвестиции в обновление оборудования. Общая величина затрат налогоплательщика на приобретение и монтаж энергоустановки составила 87,2 млн рублей и первоначальная стоимость объекта основных средств сформирована в указанном размере. Таким образом, публично-правовая цель предоставления освобождения от налогообложения обществом достигнута, в связи с чем включение инспекцией стоимости энергоустановки в налоговую базу для исчисления налога на имущество организаций не может быть признано правомерным.

По итогам рассмотрения жалобы налогоплательщика СКЭС Верховного суда РФ оставила в силе решение суда первой инстанции, признавшего доначисление налогам на имущество на энергоустановку незаконным.

Мнение эксперта

Кирилл Снегирёв, юрист юридической фирмы «Арбитраж.ру»:

«Отнесение объектов к движимому имуществу при определении налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций — предмет многочисленных споров с налоговыми органами. Формальная определенность налоговых норм предполагает их достаточную точность, чем обеспечивается их правильное понимание и применение.

В комментируемом деле Верховный суд подтвердил актуальность ранее примененной в деле А05-879/2018 позиции, что определенность налогообложения при взимании налога на имущество организаций обеспечивается за счет использования установленных в бухгалтерском учете формализованных критериев признания имущества налогоплательщика (движимого и недвижимого) в качестве соответствующих объектов основных средств.

Нельзя не согласиться с Верховным судом о необходимости телеологического толкования норм НК при определении оснований для применения налоговой льготы, в случае если толкование норм ГК не позволяет определить характер имущества налогоплательщика».