Больше всего зарплаты вырастут в энергетике, металлургии и лесной промышленности

Более 60% работодателей не планируют повышать зарплаты сотрудникам во второй половине 2021 года. Комментарий эксперта, где зарплаты вырастут в большей степени, а где — в меньшей.

На «Клерке» об этом вчера писали.

Комментирует Юлдашбаев Тагир, председатель Партии Роста в республике Башкортостан, учредитель «ИнвесРегионСтрой», строительство.

«Более интенсивный рост заработной платы обеспечен в энергетике, металлургии и лесопромышленности. Мы видим насколько вырос спрос и цена на металл и лес. Сфера услуг не так быстро восстанавливается и, возможно, её ждут новые ограничительные меры, поэтому рост зарплат здесь будет менее значительным. Небольшой рост зарплат ожидаем в IT-сфере, область интернет-технологий и мобильной связи, а также фарминдустрии.

В первую очередь, вырастет спрос на автомобили и жилье, соответственно к концу года ожидаем и рост на недвижимость и автотранспорта. Незначительно, но будет повышаться спрос и цена на продукты питания, телекоммуникацию, связь и транспорт. Увеличиться спрос на страхование и другие финансовые услуги, товары длительного пользования.

Оптимизация затрат на кадры уже прошла в прошлом году. Часть сотрудников увольняли и нагрузку перекладывали на других, при этом незначительно повышая оставшимся рабочим заработные платы.

Возможно, в некоторых отраслях пройдут незначительные сокращения, но вряд ли сокращение штатов примет массовый характер».