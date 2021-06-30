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Более чем у 60% работников медотвод. Как быть работодателю?

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Рубрика Кадровый учет
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Более чем у 60% работников медотвод. Как быть работодателю? Что делать с этими сотрудниками? Отстранять, оставлять на работе или переводить на удаленку?

Ломают голову в «Красном уголке бухгалтера»:

«У нас в организации из 6 человек: 1 привитый и 4 недавно болели ковидом. Один оставшийся непривитый по-любому в 60% входит? Насчет отстранения от работы, поскольку в стаж это отстранение не входит, СЗВ-М, СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ как заполнять? Отпуск без сохранения вариант?».

Как правильно отметили, переболел или нет — не важно. Все равно такие сотрудники относятся к непривитым, то есть к оставшимся 40%. Но где в этом случае взять 60% привившихся? Вот в чем вопрос.

  • «Насколько я поняла, никого не волнуют переболевшие, хоть давно, хоть недавно. Надо привить 60% от общего количества».
  • «Не поняла: мы же не можем заставить привиться тех, кто с медотводом. У нас их 90% на сегодня».

«Не можем... Но при этом где-то надо взять 60% привитых. Сама который день ломаю голову. Готовы отстранить непривитых. Есть медотводы. Вроде все соблюсти готовы, но все равно нет 60%».

А кто-то решил доуточнить:

  • «У вас выглядит так: 1 привитый, 4 с медотводом как переболевшие, 1 непривитый под вопросом».
  • «Эти медотводы в отчет не вставить».
  • «Увы, да, они должны входить в 40%, как и непривитые. Разница в том, что их нельзя отстранить из-за отсутствия прививки без сохранения ЗП».

Был задан и вопрос о том, а писать ли сотрудников с медотводами в новый отчет:

  • «Мы не можем своих прививать по противопоказаниям. Как власти узнают о том, что сотрудники не в отчете т.к. им нельзя вакцинироваться?».
  • «У них должен быть официальный медотвод, если им нельзя».

А кто-то задал очень интересный вопрос в комментариях к посту«:

«Не совсем поняла, отстранять всех, кто не привит? Или если у 60% есть прививка, остальным 40% можно работать? Или оставшиеся 40% непривитых отстранить?»

Никто не ответил на данный вопрос.

Редакцию «Клерка» данный вопрос тоже заинтересовал. И мы решили позвонить в Роспотребнадзор и Роструд с вопросом: как быть с работником, у которого официальный медотвод: отстранять от работы без сохранения ЗП, переводить на удаленку или оставлять на работе?

По телефону в Роспотребнадзоре и Роструде ответили, что у них нет информации о том, что делать с такими сотрудниками.

Посоветовали обратиться за разъяснениями в департамент здравоохранения. К сожалению, по телефону там тоже не смогли ответить.

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