🏦 Утвержден перечень банков, которые с 2022 года начнут работать с цифровым рублем

С января 2022 года 12 банков начнут работать с цифровым рублем. Их перечень утвердил ЦБ.
Цифровой рубль — новая форма российской национальной валюты. Он будет являться аналогом наличных и безналичных средств. 1 цифровой рубль будет равен 1 рублю наличных или безналичных денег.
Со следующего года запускается пилотный проект по цифровому рублю. В нем будут участвовать 12 банков:
- ПАО «Сбербанк»;
- Банк ВТБ;
- Ак Барс Банк;
- АО «АЛЬФА-БАНК»;
- Банк ДОМ.РФ;
- «Газпромбанк»;
- Тинькофф Банк;
- ПАО «Промсвязьбанк»;
- ПАО «Росбанк»;
- ПАО «СКБ-банк»;
- Банк СОЮЗ;
- ТКБ банк.
По информации ЦБ, на первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций.
Более подробно о цифровом рубле — тут.