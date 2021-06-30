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🏦 Утвержден перечень банков, которые с 2022 года начнут работать с цифровым рублем

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Рубрика Банки
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С января 2022 года 12 банков начнут работать с цифровым рублем. Их перечень утвердил ЦБ.

Цифровой рубль — новая форма российской национальной валюты. Он будет являться аналогом наличных и безналичных средств. 1 цифровой рубль будет равен 1 рублю наличных или безналичных денег.

Со следующего года запускается пилотный проект по цифровому рублю. В нем будут участвовать 12 банков:

  1. ПАО «Сбербанк»;
  2. Банк ВТБ;
  3. Ак Барс Банк;
  4. АО «АЛЬФА-БАНК»;
  5. Банк ДОМ.РФ;
  6. «Газпромбанк»;
  7. Тинькофф Банк;
  8. ПАО «Промсвязьбанк»;
  9. ПАО «Росбанк»;
  10. ПАО «СКБ-банк»;
  11. Банк СОЮЗ;
  12. ТКБ банк.

По информации ЦБ, на первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций.

Более подробно о цифровом рубле — тут.

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