🏦 Утвержден перечень банков, которые с 2022 года начнут работать с цифровым рублем

С января 2022 года 12 банков начнут работать с цифровым рублем. Их перечень утвердил ЦБ.

Цифровой рубль — новая форма российской национальной валюты. Он будет являться аналогом наличных и безналичных средств. 1 цифровой рубль будет равен 1 рублю наличных или безналичных денег.

Со следующего года запускается пилотный проект по цифровому рублю. В нем будут участвовать 12 банков:

ПАО «Сбербанк»; Банк ВТБ; Ак Барс Банк; АО «АЛЬФА-БАНК»; Банк ДОМ.РФ; «Газпромбанк»; Тинькофф Банк; ПАО «Промсвязьбанк»; ПАО «Росбанк»; ПАО «СКБ-банк»; Банк СОЮЗ; ТКБ банк.

По информации ЦБ, на первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций.

Более подробно о цифровом рубле — тут.