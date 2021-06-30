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Адвокаты Израйлита заявили о пропаже из дела спецдекларации, которую ФСБ изъяла у налоговиков

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Рубрика УК РФ
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Среди материалов уголовного дела бывшего совладельца и председателя совета директоров компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита не оказалось его спецдекларации в рамках амнистии капиталов, хотя ранее она была основным вещественным доказательством по делу.

Израйлит подал спецдекларацию об амнистии капиталов в июне 2016 года. При объявлении амнистии власти обещали, что уголовного преследования граждан, подавших такую декларацию, не будет.

В декабре 2016 года его арестовали по подозрению в хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. По мнению обвинения, преступная группа, включая Израйлита, поставляла в порт некачественные трубы, а полученные таким образом деньги выводила за границу. Общий ущерб следствие оценило в 202 млн руб. Дополнительно «Транснефть» подала гражданский иск об ущербе в 3,4 млрд руб.

Дело Израйлита было первым громким случаем, когда ФСБ изъяла у ФНС содержащий налоговую тайну документ.

Защита неоднократно пыталась добиться признания спецдекларации недопустимой уликой, однако суд постановлял, что «данное вещественное доказательство и способ его собирания и закрепления полностью соответствует всем требованиям уголовно-процессуального закона и является допустимым».

В дальнейшем оказалось, что спецдекларации среди вещдоков больше нет. Судья огласила письмо Следственной службы УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, где объяснялось, что они вернули документ в центральный аппарат ФНС «по миновании надобности».

Согласно УПК, вещдоки хранятся до вступления приговора в силу, а по делу Израйлита приговор еще не вынесен. В некоторых случаях (например, когда речь идет о громоздких предметах, скоропортящихся товарах или животных) суд может своим постановлением разрешить их судьбу еще до приговора, если это возможно без ущерба для доказывания.

В любом случае только судья решает, как поступить с вещдоком, но в случае спецдекларации Израйлита ни о каком подобном решении суда неизвестно, указывает адвокат обвиняемого. В своем ходатайстве он требовал представить защите саму спецдекларацию или процессуальный документ, на основании которого она пропала из дела. 22 июня суд в этом отказал. Судья при этом устно пояснила, что, по ее мнению, документ не является вещдоком: сторона обвинения в процессе ни разу на него не сослалась, говорится в заявлении защиты об отводе судьи.

«Исчезновение из материалов дела вещественного доказательства, произошедшее непроцессуальным способом, является незаконным и глубоко порочным», — сказано в заявлении адвоката Азарова.

Защитник также считает, что сотрудники ФСБ «самовольно распорядились вещественным доказательством».

Ранее прокуратура заверила, что не будет использовать спецдекларацию в суде. Обвинение в процессе не ссылается на документ напрямую, но ссылается на сведения, которые силовики узнали из спецдекларации и «легализовали», например, через допросы свидетелей.

По материалам РБК.

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