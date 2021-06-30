Путин: требовать вакцинации и грозить увольнением при наличии медицинского отвода незаконно

У сотрудника с медотводом требовать вакцинации никто не имеет права. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос мужчины, жену которого грозятся уволить из школы за отказ от прививки, которая ей противопоказана.

Угрожать увольнением таким людям — недопустимо.

Напомним, Роструд сначала утверждал, что непривитых с медотводом надо отстранять от работы, так как они представляют опасность. Однако потом ведомство свое мнение поменяло и теперь утверждает, что на сотрудников с медотводом обязательная вакцинация в принципе не распространяется.