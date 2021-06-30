За отказ сотрудника от работы по новому графику работодатель может его уволить. Но только при отсутствии возможности перевода на другую вакансию.

На это обратили внимание в Роструде, отвечая на вопрос на сайте Онлайнинспекция.рф.

Если компания переходит на 7-дневную рабочую неделю, а сотрудник — против, то его можно уволить.

В этом случае работодателю перед увольнением надо:

письменно предупредить сотрудника о смене графика работы;

получить письменный отказ от работника;

предложить ему другие вакансии для перевода.

Если таких вакансий нет или сотрудник отказался от всех предложенных — увольнение по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК (отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора).

При этом если сотрудник отгулял отпуск авансом, работодатель имеет право удержать из его зарплаты отпускные за количество дней отпуска, которые не были отработаны.

Отпуск авансом: последствия для бухгалтера — читать здесь.