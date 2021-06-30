Самозанятый может работать с одним-единственным заказчиком. Но чтобы никаких трудовых признаков!

Бухгалтеры часто задаются вопросом — существует ли ограничение сроков сотрудничества одного самозанятого с одним и тем же заказчиком? В законе 422-ФЗ такого ограничения нет, это понятно. Но интересно, что думает по этому поводу ФНС.

Ведь до сих пор некоторые компании опасаются сотрудничать с самозанятыми исполнителями из-за возможных претензий налоговиков. Вдруг они посчитают, что имеет место не договор ГПХ с самозанятым, а трудовой договор с сотрудником...

Разъяснение по этому поводу дала ФНС в письме № АБ-4-20/4336@ от 01.04.2021.

НПД нельзя применять, если заказчиками услуг (работ) выступают работодатели самозанятых или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад.

В иных случаях важно, чтобы договор ГПХ с самозанятым не подменяли собой трудовой.

ФНС напомнила о постановлении Пленума Верховного Суда от 29.05.2018 № 15, где говорится, что суды при установлении наличия (или отсутствия) трудовых отношений должны исходить не только из наличия (или отсутствия) тех или иных формализованных актов (гражданско-правовых договоров, штатного расписания и т.п.), но и устанавливать, имелись ли в действительности признаки трудовых отношений и трудового договора, был ли фактически осуществлен допуск работника к выполнению трудовой функции.

Исходя из изложенного физическое лицо вправе применять НПД и оказывать услуги, если отношения между плательщиком НПД и этим заказчиком