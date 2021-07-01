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Налоговики штрафуют за неуплату НДС по уточненке, если пени не оплачены

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Рубрика НДС
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Налоговики штрафуют за неуплату НДС по сданной уточненке, потому что компания не уплатила пени, а только заплатила сам налог.

Обсуждение данного вопроса — в «Красном уголке бухгалтера». Компании прислали акт камеральной проверки с выставленным штрафом в размере 20% от суммы доплаченного НДС.

«Уважаемые коллеги. Подскажите, насколько правомерны действия ИФНС по начислению штрафа в размере 20% от суммы неуплаченного налога, если:

  1. Сумма по уточненке оплачена 20.04.21 г.
  2. НД по НДС сдана 22.04.21 г.
  3. Пени не уплачены.

Приходит акт камеральной проверки, где ссылаясь на неуплату пени, выставляют штраф 20% от доплаченной суммы по уточненной НД».

Кто-то отметил, что это законно:

«Правомерны (пункт 4 статьи 81 Налогового кодекса ставит обязательным условием освобождения от ответственности уплату и недоимки, и пени)».

Другие посоветовали написать ходатайство:

«Напишите ходатайство о снижении суммы штрафа».

А если по нему налоговики не уменьшат размер штрафа, то обращаться в управление ФНС:

«Ходатайство обычно помогает, если нет, то в управление о несоразмерности штрафа».

А кто-то посоветовал исправить совсем другой вариант действий:

«Сдайте первую НД как уточненку № 2, доплатите все пени и сдайте уточненку № 3».

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