Налоговики штрафуют за неуплату НДС по сданной уточненке, потому что компания не уплатила пени, а только заплатила сам налог.
Обсуждение данного вопроса — в «Красном уголке бухгалтера». Компании прислали акт камеральной проверки с выставленным штрафом в размере 20% от суммы доплаченного НДС.
«Уважаемые коллеги. Подскажите, насколько правомерны действия ИФНС по начислению штрафа в размере 20% от суммы неуплаченного налога, если:
- Сумма по уточненке оплачена 20.04.21 г.
- НД по НДС сдана 22.04.21 г.
- Пени не уплачены.
Приходит акт камеральной проверки, где ссылаясь на неуплату пени, выставляют штраф 20% от доплаченной суммы по уточненной НД».
Кто-то отметил, что это законно:
«Правомерны (пункт 4 статьи 81 Налогового кодекса ставит обязательным условием освобождения от ответственности уплату и недоимки, и пени)».
Другие посоветовали написать ходатайство:
«Напишите ходатайство о снижении суммы штрафа».
А если по нему налоговики не уменьшат размер штрафа, то обращаться в управление ФНС:
«Ходатайство обычно помогает, если нет, то в управление о несоразмерности штрафа».
А кто-то посоветовал исправить совсем другой вариант действий:
«Сдайте первую НД как уточненку № 2, доплатите все пени и сдайте уточненку № 3».