Налоговики штрафуют за неуплату НДС по сданной уточненке, потому что компания не уплатила пени, а только заплатила сам налог.

Обсуждение данного вопроса — в «Красном уголке бухгалтера». Компании прислали акт камеральной проверки с выставленным штрафом в размере 20% от суммы доплаченного НДС.

«Уважаемые коллеги. Подскажите, насколько правомерны действия ИФНС по начислению штрафа в размере 20% от суммы неуплаченного налога, если: Сумма по уточненке оплачена 20.04.21 г. НД по НДС сдана 22.04.21 г. Пени не уплачены. Приходит акт камеральной проверки, где ссылаясь на неуплату пени, выставляют штраф 20% от доплаченной суммы по уточненной НД».

Кто-то отметил, что это законно:

«Правомерны (пункт 4 статьи 81 Налогового кодекса ставит обязательным условием освобождения от ответственности уплату и недоимки, и пени)».

Другие посоветовали написать ходатайство:

«Напишите ходатайство о снижении суммы штрафа».

А если по нему налоговики не уменьшат размер штрафа, то обращаться в управление ФНС:

«Ходатайство обычно помогает, если нет, то в управление о несоразмерности штрафа».

А кто-то посоветовал исправить совсем другой вариант действий: