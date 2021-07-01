Контроль за защитой прав потребителей будет проводиться по новым правилам и без плановых проверок

Государственный контроль над защитой прав потребителей будет осуществляться по новому положению. Оно утверждено постановлением Правительства от 25 июня 2021 г. № 1005.

Постановление вступает в силу 1 июля 2021 года.

Функции контроля, как и раньше, возложены на Роспотребнадзор.

Планового контроля не будет, зато положением предусмотрено несколько вариантов внепланового: контрольная закупка, мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения выездной проверки не может превышать: