С 1 июля надо применять новую форму счета-фактуры

С 1 июля 2021 года надо применять новую форму счета-фактуры (в том числе и корректировочного), книг покупок и продаж, а также журнала учета счетов-фактур.

С этой даты вступает в силу Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 № 534 которое внесло изменения в постановление № 1137.

Изменения внесены из-за введения системы прослеживаемости некоторых товаров.

В новом счете-фактуре появились новые строки и графы, а некоторые старые переименованы.

Счета-фактуры по прослеживаемым товарам составляются и передаются только в электронном виде!

Но есть исключения. Не обязательно составлять электронный счёт-фактуру, если прослеживаемый товар:

реализовали физлицам для личных, семейных, домашних и других дел, не связанных с предпринимательством, а также плательщикам налога на профессиональный доход;

реализовали и переместили с территории РФ по экспорту (реэкспорту);

реализовали и переместили из России в другое государство, входящее в ЕАЭС.

Если вы применяете УПД со статусом 1 (т.е. документ выступает как счет-фактура), то его тоже надо изменить. Для электронных УПД формат направлен ФНС письмом от 28.05.2021 № ЕА-4-15/7407.