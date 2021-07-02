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Налоговики вне рамок проверки хотят кучу документов. Что дать по-минимуму, чтобы отстали?

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговики вне рамок налоговых проверок запрашивают огромное количество самых разных документов. И ОСВ, и штатное расписание, и даже паспортные данные. Что из этого можно дать, а от чего можно отписаться?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришло требование от ИФНС за три года вне рамок налоговых проверок, они запрашивают вообще все доки за это время.

Включая все оборотно-сальдовые ведомости, анализы счетов, причём по всем счетам, штатное расписание, паспортные данные и много много ещё что. На реестр не соглашаются.

Как конструктивно ответить? Это нереально за 10 дней собрать всё... Я знаю, что вне рамок проверок у налоговиков есть ограничения по требованию документов».

В комментариях спросили:

«Вне рамок проверок, но по вашей деятельности? Похоже на ППА. По какой статье запрашивают?».

Автор отвечает, что по их деятельности:

«Ст. 93.1 НК. Да, по нашей деятельности».

По поводу ст. 93.1 НК пишут:

«Если требование по ст. 93.1 НК, только по конкретной сделке могут запросить. Никаких ОСВ, анализов по всем счетам за три года, только если сделка длилась три года, и по счетам, где данные по этой сделке отражаются. Если сделка не указана, пишите ответ с просьбой уточнить о какой сделке идёт речь».

А кто-то своим случаем делится:

«Такая же история у нас была в конце 2020 года. Написали им письмо, что в рамках ст. 93.1 не имеют права запрашивать документы по деятельности самого налогоплательщика, отправили только документы по конкретным сделкам».

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