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Мнение: МФО нужно запретить, а кредитовать до зарплаты должны работодатели в связке с банками

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Рубрика Кредиты
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Более 10,5 млн микрозаймов выдано в России за пять месяцев 2021 года. Речь идёт о так называемых займах до зарплаты, не превышающих 30 тыс. рублей.

Как пишет «RT» со ссылкой на НБКИ, в 2019 году выдано 18 246 716 таких займов, в 2020 году — 19 039 526 микрозаймов, в 2021 году с января по май — 10 526 885 займов. За последние три месяца выдано по 2,1–2,3 млн займов в месяц, при этом темпы выдачи немного снизились.

Комментирует Николай Пальченко Председатель Мурманского регионального отделения «Партии Роста», предприниматель:

«Проанализируем статистику по МФО. При 80 миллионах трудоспособного населения мы имеем 19 миллионов выданных микрозаймов в 2019 году, на миллион больше в 2020, более 10-ти уже за первые 5 месяцев этого года.

Большая часть займов 5-10 тысяч рублей, нижний порог выдачи кредита в МФО 500 баллов плохой кредитной истории, для банков — 650.

В 2020 году рост кредитного портфеля МСБ составил 79% и превысил 48 миллиардов рублей. И эта цифра примерно на 50% больше, чем за последние 2017-2019 годы в сумме. Наибольший прирост по микрозаймов в 2020 году был у жителей Москвы и МО, Санкт-Петербурга и других больших городов, в некоторых экономически развитых регионах наблюдалось и падение.

Доля кредитов МСБ у многих МФО составляет примерно четверть кредитного портфеля. И это без данных «серого» рынка микрозаймов.

Совокупный портфель микрозаймов МФО еще только 2019 году был 212 миллиардов рублей, совокупный объём выданных микрозаймов был 412 миллиардов ( 25% к 2018). Сейчас эти цифры ещё пострашнее.

Что можно сказать по этим цифрам: клиентами МФО становятся каждый год четверть трудоспособного населения России. Несколько сотен миллиардов рублей крутятся каждый год на рынке МФО. МФО, в свою очередь, их где то берёт. Берет он их в тех же наших банках, которые до этого отказали в «нормальных» кредитах гражданам и МСБ, и вынудили их пойти к пойти к ростовщикам.

Значительная часть прироста микрозаймов в наиболее экономически развитых регионах. То есть часть микрозаймов в России уходит «на еду», это такое же потребительское кредитование, только не в банке, а у ростовщика под больший процент.

О чем говорят все эти симптомы? О том, что банковская система в России очевидно больна.

Но это проблема имеет решение: четверть трудоспособного населения в России не может найти деньги в банках и идут к ростовщикам. Ростовщики, в свою очередь, каким-то образом смогли взять кредиты у банков, а банки дали ростовщикам кредиты, зная, что эти деньги пойдут тем, кому банки ранее отказали.

Решение проблемы очевидно: место ростовщиков должны занять работодатели. Ведь берутся микрозаймы «до зарплаты». При огромном (и системном) масштабе этой проблемы вполне логично и очевидно.

Усилием воли Правительства и ЦБ и под их контролем нужно заставить наши банки разработать специальные программы для работодателей, которые будут иметь возможность дополнительно авансировать своих работников, не вынуждая их идти к ростовщикам.

Будет очевидно (и это будет очень смешно), что банки поднимут визг: окажется, что им приятнее работать с ростовщиками, чем с работодателями.

Потому и нужна воля Правительства и ЦБ. МФО же нужно раз и навсегда запретить. Все это вернёт в нормальную банковскую систему сотни миллиардов рублей, которые так нужны и гражданам и особенно МСБ и реальному сектору».

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