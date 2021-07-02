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Уволить декретницу при прекращении одного направления деятельности нельзя. Только при ликвидации работодателя

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Если работодатель не ликвидируется, а просто прекращает вести бизнес в отношении одного из видов деятельности, увольнять декретниц нельзя.

Так ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Уволить работницу, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком, можно только при ликвидации фирмы.

Других причин в ТК нет.

Если работодатель, в том числе и ИП, прекращает один из видов деятельности, но продолжает вести бизнес по другим отраслям, то декретниц увольнять нельзя.

Увольнение в декрете: что про это нужно знать — читайте здесь.

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