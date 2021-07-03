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Собянин вернет 100% НДФЛ первой сотне компаний и ИП, которые привьют 60%

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Первой сотне организаций и ИП Москвы, которые полностью завершат вакцинацию 60% работников, дадут гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного за предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн руб.

Об этом Собянин пишет в своем блоге.

«Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей».

Мнение редакции «Клерка»:

«НДФЛ вообще налог не организации, а работника. Почему вдруг ориентироваться надо на него? Если в организации "А" работает больше работников с разными вычетами по НДФЛ (значит и налога меньше удерживается), чем в организации "Б", то почему организация "Б" должна получить больше денег?»

Также Собянин сообщил о грантах для общепита, соблюдающего требования по QR-кодам, на полную оплату коммунальных услуг:

«Рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период».

Заодно он порекомендовал часть средств с грантов потратить на поощрение привившихся работников.

«Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19».

Всего он сообщает о 2,7 млн человек, получивших хотя бы первый компонент вакцины.

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