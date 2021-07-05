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Нужно ли бухгалтеру становиться финансисом и осваивать управленческий учет? Бесплатный вебинар

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Рубрика Обучение для бухгалтеров
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Бухгалтерия — пережиток прошлого? Убьет ли профессию роботизация, или же есть надежда на спасение? А может, бухгалтеру стоит осваивать смежные профессии?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Бухгалтер-финансист: каким работодатель видит идеального бухгалтера?». Он пройдет 7 июля, начало в 11:00 по Москве.

Поговорим о том, какие компетенции бухгалтера будут действительно востребованы в ближайшем будущем и что поменять в себе, чтобы преуспеть в этом деле.

Развеем устоявшиеся мифы о перспективах бухгалтерии и определим семь главных принципов незаменимого бухгалтера.

И кроме того, ответим на самый животрепещущий вопрос последнего времени: не пора ли бухгалтеру переквалифицироваться в финансисты и какие навыки способны прокачать освоение управленческого учета?

Спикер — Диляра Кадрматова учредитель консалтинговой компании DK consult, налоговый консультант, финансовый аналитик MBA Finance. Обучает предпринимателей и бухгалтеров финансам и налогообложению.

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