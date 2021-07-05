Для самозанятых могут ввести специальные кредиты

Кредиты для самозанятых предлагают сделать специальным продуктом, то есть отделить его от потребительского.
Такое предложение подготовили в Общероссийском народном фронте (ОНФ).
Напомним, сейчас плательщики НПД испытывают трудности с оформлением кредитов.
ОНФ сформировал список необходимых мер для повышения доступности льготного кредитования самозанятых, пишут «Известия». Перечень планируется направить в ЦБ и Минэк. Основные его положения таковы:
- выделение кредитования самозанятых в отдельный сегмент (сейчас оно включено в потребительское);
- упрощение процедур оформления льготных кредитов;
- развитие системы удаленной идентификации и сбора биометрических данных;
- верификация доходов самозанятых со стороны платформ, с которыми они сотрудничают;
- учет доходов на электронных кошельках наравне со средствами на банковских картах.
Такие меры позволят снизить банковские затраты на обслуживание кредитных программ для работающих на себя и, следовательно, повысить заинтересованность финансовых организаций в работе с ними, уверены в ОНФ.