Учебный отпуск можно не предоставлять, если справку-вызов принесли после сессии

Работник не принес справку-вызов перед сессией. Учебный отпуск работодатель предоставлять не обязан.
Такой ответ дали в Роструде на вопрос с сайта Онлайнинспекция.рф.
Работодатель оформляет учебный отпуск по двум документам:
- заявлению работника;
- справке-вызову.
Если сотрудник не принес справку-вызов к началу сессии, отпуск работодатель имеет право не предоставлять.
В вопросе отмечено, что работник-студент находился в ежегодном отпуске в другом городе. Из-за этого не смог предоставить работодателю справку-вызов своевременно. В компании отказались оформлять учебный отпуск после окончания сессии, когда сотрудник принес справку-вызов. Роструд подтвердил законность действий работодателя.
Ранее на «Клерке» писали, что учебный отпуск нельзя оформить на период производственной практики.