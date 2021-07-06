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Учебный отпуск можно не предоставлять, если справку-вызов принесли после сессии

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Работник не принес справку-вызов перед сессией. Учебный отпуск работодатель предоставлять не обязан.

Такой ответ дали в Роструде на вопрос с сайта Онлайнинспекция.рф.

Работодатель оформляет учебный отпуск по двум документам:

  • заявлению работника;
  • справке-вызову.

Если сотрудник не принес справку-вызов к началу сессии, отпуск работодатель имеет право не предоставлять.

В вопросе отмечено, что работник-студент находился в ежегодном отпуске в другом городе. Из-за этого не смог предоставить работодателю справку-вызов своевременно. В компании отказались оформлять учебный отпуск после окончания сессии, когда сотрудник принес справку-вызов. Роструд подтвердил законность действий работодателя.

Ранее на «Клерке» писали, что учебный отпуск нельзя оформить на период производственной практики.

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