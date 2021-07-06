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😨 Полиграф при найме на работу — нормально? Или прихоть работодателя? А астролог?

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Рубрика Карьера бухгалтера
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Бухгалтеры спорят о необходимости проходить полиграф при найме на работу. Кто-то считает это неадекватностью работодателя. А кто-то, наоборот, считает это нормальным. Ну а кого-то вообще астролог не одобрил, и потому попросили уволиться.

Поинтересовались в «Красном уголке бухгалтера».

«Читаю вакансии, одно из условий — прохождение полиграфа. Это модно в последнее время? Для чего? Даже интересно стало... Кто подскажет? Заранее спасибо».

В комментариях высказали мнение, что это да, стало очень модным. И как правило, указывает на своеобразных работодателей:

«Да, это дико модно и все кому не лень, и у кого деньги лишние этим развлекаются. Фигня полная, на самом-то деле. Чисто по практике подруги, идти туда, где таким образом набирают на работу, большой риск нарваться на весьма своеобразных работодателей».

Другое мнение — что это проверка на послушание и управляемость:

«Это тест на послушание и управляемость. Готовы на полиграф — готовы на все. Такие конторы всегда обходила стороной. С неадекватами не работаю».

А у кого-то был опыт работы в компании мечты, и там тоже пользовались полиграфом.

«Одна из двух лучших компаний в моей жизни (когда я еще работала в найме), реальный „работодатель мечты“, у которого никогда не было опубликованных вакансий, ибо не было текучки, а резюме из серии „хочу у вас работать“ шли пачками. Этот работодатель пользовался заключением полиграфа при найме любого руководителя.

Но! Во-первых, идеально соблюдалась этика использования этой методики. Во-вторых суперпрофи был на расшифровке. В-третьих не было никаких личных вопросов.

Холдинг был настолько уважителен к людям, имел такую социальную программу и такой уровень оплат, что иным мнимым „адекватам“ и не мечталось.

Что с ним стало? Слишком хорош был, „бельмо на глазу реальности“. Был принудительно поглощен крупнейшей госкорпорацией. С тех пор, там ни ЗП нормальной, ни социалки, ни прежнего уровня кадров. Зато и полиграфа нет».

А кто-то пишет, что проверка на полиграфе — это еще ладно. А вот бывает, что астролог (!) кандидатуру не одобряет:

«Ладно полиграф. Я помню, много лет назад уже устроилась работать в один банк, прошла там обучение на интересных курсах, порхала на крылышках довольная и бодрая. Вдруг, меня вызывает кадровик и сообщает, что по инициативе руководства мою персону рассмотрел астролог и пришел к неблагоприятному прогнозу, ибо огненная лошадь, да еще и рак... Катастрофа... Поэтому меня попросили уволиться...».

Ну а кто-то расказывает, что могут при найме телефоны всех организаций попросить, где кандидат работал. И обзвонить:

«Действительно, ладно полиграф — сейчас просят телефоны организаций за 15 лет по трудовой и представьте, звонят. А еще спросили, чего это я уволилась в 1999 году — а я даже не помню, какой месяц это был. Прошлый век, однако. Я так понимаю, HR развлекаются — поскольку те вакансии, которыми я интересовалась в апреле, не закрыты до сих пор. Понятия не имею, кто им 2 квартала сдает и каково неуволенному прошлому главбуху с такой HR».

Ну а еще пишут, что иногда полиграф позволяет вычислить нечистых на руку сотрудников:

«Я проходила полиграф при приеме на работу раза три. Ничего страшного в этом нет. Работодатели вполне адекватные. На первой работе таким образом вычислили двух бухгалтеров: расчетчицу и кассира, одна начисляла, другая выплачивала мертвым душам. После этого ввели обязательное прохождение полиграфа главным бухгалтерам, замам, расчетчикам и кассирам».

Выходит, сколько случаев, столько и мнений. Кто-то считает полиграф прихотью работодателяч и сомневается в его адекватности. А кто-то — что это вполне рабочий способ выявлять неблагонадежных. Ну и заодно, бывают более экзотические способы проверять сотрудников.

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