За несдачу 3-НДФЛ оштрафуют на 1 тыс. рублей. Даже если декларация – нулевая

Сдавать 3-НДФЛ надо в любом случае, если есть такая обязанность. Даже если декларация — нулевая. Иначе штраф — 1 тыс. рублей.

Об этом напомнили в ФНС.

Налоговики привлекли к ответственности налогоплательщика за несдачу 3-НДФЛ при продаже автомобиля. Он не согласился с решением инспектора и подал жалобу в вышестоящий налоговый орган.

Налогоплательщик отметил, что автомобиль был в собственности менее 3 лет, но декларация — нулевая. Привлекать к ответственности нельзя.

Но ФНС не согласилась с налогоплательщиком и отметила, что штраф налагается за непредставление декларации по НДФЛ. Отсутствие налога к уплате не освобождает от штрафа.

Ранее на «Клерке» писали, что за непредставление 3-НДФЛ налогоплательщика привлекут к ответственности, даже если НДФЛ уже уплачен.