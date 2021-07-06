❌ С 1 марта 2022 года можно будет отстранять от работы за неиспользование спецодежды

С 1 марта 2022 года работодатели смогут отстранять сотрудников от работы по новому основанию — неиспользование спецодежды.

Статья 76 ТК, регламентирующая случаи отстранения от работы, в последнее время в тренде. Роструд ссылается на абзац восьмой, на основании которого можно отстранять непривитых сотрудников. Теперь этот абзац станет девятым. Потому что статья 76 пополнилась новым шестым абзацем.

Он разрешает отстранять от работы сотрудника, не применяющего выданные ему в установленном порядке средства индивидуальной защиты, применение которых является обязательным при выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях.

Эта норма заработает с 1 марта 2022 года.

Поправка внесена Федеральным законом № 311-ФЗ от 02.07.2021.

Напомним, этот закон предусматривает масштабные поправки в ТК в части охраны труда.