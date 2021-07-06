Минтруд предложил компенсировать перерасход средств ФСС на больничые за счет бюджета

Минтруд предложил отказаться от субсидирования дефицита социального страхования по временной нетрудоспособности за счет профицита другого — страхования от несчастных случаев на производстве. По закону такой дефицит должен покрываться из средств бюджета.

На проект поправок к статьям 19 и 24 ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» обратил внимание «Коммерсантъ».

Сейчас российские работодатели платят в бюджет ФСС взносы на страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (2,9% фонда оплаты труда для большинства компаний) и взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (зависят от класса профессионального риска, от 0,2% до 8,5% ФОТ).

Несмотря на большие сборы в страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, расходы по нему в последние годы регулярно превышают доходы. Так, как пояснили «Ъ» в Минтруде, с 2017 года этот вид страхования был профицитным только в 2018 году (1,9 млрд руб.), а в остальные годы дефицит составлял от 1,5 млрд до 3,1 млрд руб. В 2020 же годув этом виде из-за оплаты больничных в пандемию

Страхование же от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, напротив, все это время было профицитным: сборы превышали расходы в разные годы на 23,7–35,2 млрд руб.

Бюджетный кодекс не содержит прямого запрета на такое перекрестное финансирование, однако закон «Об основах обязательного социального страхования» предписывает, что нехватка средств по какому-либо виду социального страхования должна компенсироваться напрямую из бюджета страны. Поэтому Минтруд предложил запретить финансирование одного вида соцстрахования из средств другого, а профицит по отдельным видам страхования направить на создание резерва.

Ранее стало известно, что Минтруд разрабатывает проект внедрения системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, который обойдется бюджету в 300–600 млрд руб. Проект подразумевает сопровождение и реабилитацию, в том числе на дому, для тех людей, которые частично или полностью потеряли способность повседневно жить самостоятельно, без посторонней поддержки.

Изначально систему предполагалось включить в программу социального страхования. Обсуждалось также ее финансирование за счет дополнительного страхового тарифа. Однако позже от этих идей отказались.