Самозанятый платит 4% с оплат, полученных от адвокатов

Самозанятый уплачивает в бюджет НПД по ставке 4% с оплат, полученных от адвокатов.
Такое разъяснение дано в письме Минфина от 15.06.2021 № 03-11-11/46759.
Самозанятые уплачивают НПД по ставкам:
- 4% с оплат, полученных от физлиц;
- 6% с оплат, полученных от юрлиц.
Адвокатская деятельность не является предпринимательской согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ.
Значит адвокат, в том числе учредивший свой адвокатский кабинет, — физлицо.
НПД с доходов, полученных в качестве отплаты от адвокатов, уплачивается по ставке 4%.
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