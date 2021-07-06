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Самозанятый платит 4% с оплат, полученных от адвокатов

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Самозанятый уплачивает в бюджет НПД по ставке 4% с оплат, полученных от адвокатов.

Такое разъяснение дано в письме Минфина от 15.06.2021 № 03-11-11/46759.

Самозанятые уплачивают НПД по ставкам:

  • 4% с оплат, полученных от физлиц;
  • 6% с оплат, полученных от юрлиц.

Адвокатская деятельность не является предпринимательской согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ.

Значит адвокат, в том числе учредивший свой адвокатский кабинет, — физлицо.

НПД с доходов, полученных в качестве отплаты от адвокатов, уплачивается по ставке 4%.

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