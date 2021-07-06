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Первые 100 столичных организаций, выполнивших требования о вакцинации, получат гранты

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Рубрика Бухгалтерия
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Первые 100 столичных организаций, выполнивших требования о вакцинации, получат гранты. Сергей Собянин подписал постановление.

Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее на «Клерке» писали о возможном поощрении организаций за соблюдение нормировки по вакцинации сотрудников.

Размер гранта первым 100 организациям, которые проведут вакцинацию, — 100% НДФЛ, уплаченного организацией в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей.

Из которых:

  • 50 грантов — субъектов малого и среднего предпринимательства;
  • 50 грантов — для иных организаций.

Дополнительно мэр Москвы решил поощрить рестораны и кафе, которые будут соблюдать требования по QR-кодам посетителей. Им предоставят гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг.

Размер грантов на компенсацию коммунальных платежей — 100% фактических затрат в III квартале 2021 года. Гранты общепиту будут предоставляться в IV квартале 2021 года.

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