Первые 100 столичных организаций, выполнивших требования о вакцинации, получат гранты. Сергей Собянин подписал постановление.
Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее на «Клерке» писали о возможном поощрении организаций за соблюдение нормировки по вакцинации сотрудников.
Размер гранта первым 100 организациям, которые проведут вакцинацию, — 100% НДФЛ, уплаченного организацией в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей.
Из которых:
- 50 грантов — субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 50 грантов — для иных организаций.
Дополнительно мэр Москвы решил поощрить рестораны и кафе, которые будут соблюдать требования по QR-кодам посетителей. Им предоставят гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг.
Размер грантов на компенсацию коммунальных платежей — 100% фактических затрат в III квартале 2021 года. Гранты общепиту будут предоставляться в IV квартале 2021 года.