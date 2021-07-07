Когда можно отстранить непривитого сотрудника? Роструд дал разъяснение

Отстранить от работы непривитых можно после письменного отказа или непредставления документов по вакцинации.

Такого мнения придерживается Роструд.

На сайте Онлайнинспекция.рф был задан вопрос, когда работодатель может отстранить сотрудника ритейлера от работы из-за отсутствия вакцинации.

Ответ Роструда следующий:

«Отстранение допускается после фиксации работодателем: отказа работника от прививки либо; непредставления им документов о прохождении вакцинации».

Получается, дата сдачи отчета по вакцинации – это последний день для представления документов о прививке.

Но если работник напишет письменный отказ ранее этой даты, то можно его отстранить и раньше.

Стоит отметить, что в ответе Роструда отмечено, что властям без разницы, кто будет работать, если сотрудники откажутся от вакцинации. Это уже будет проблемой работодателя.

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