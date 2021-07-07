Какой адрес указывать в трудовом договоре с дистанционщиком

Как известно, в трудовом договоре указывается место работы. Читатель нашего форума, составляя договор с дистанционным сотрудником, задумался, какой адрес указывать в этом случае.

Трудовой договор о дистанционной работе. Обязательно ли в нем прописывать адрес рабочего места работника? Я туда прописываю адреса, которые работники могут подтвердить документально (прописка или св-во о собственности), но зачастую реальное место, откуда они работают, не совпадает с регистрацией и не подтверждено документами. Работник фактически проживает и работает из Подмосковья, а прописка мурманская, это что ж ему доплачивать северные надбавки? — пишет участник форума

Обсуждение этого вопроса происходит в теме форума «Не указывать адрес в трудовом договоре о дистанционной работе».

Мы изучили мнение Роструда по этой «адресной» теме.

Так, по разъяснениям Роструда в трудовом договоре с дистанционным работником следует указать его фактическое место работы, например, домашний адрес (г. Москва, улица Центральная, дом № 1, квартира № 1).

Более того, достаточно будет указать и просто город (населенный пункт), отмечает Роструд.

А что если человек курсирует, например, между домом и дачей, добросовестно выполняя свою работу из разных мест дислокации?

В этой ситуации Роструд не советует указывать в договоре оба адреса, так как указание в трудовом договоре несколько мест их работы может повлечь спорные ситуации во взаимоотношениях между работником и работодателем (например, при наложении дисциплинарного взыскания).

Однако если есть уверенность, что при указании в трудовом договоре нескольких мест работы (например, г. Москва и г. Люберцы) между работником и работодателем не возникнет спорных ситуаций, то можно указать оба этих рабочих места, заявляет Роструд.

А можно вообще не указывать адрес, а прописать, что место выполнения трудовой функции работник определяет самостоятельно? Нет, отвечает Роструд. Должно быть указано то место работы, где сотрудник фактически осуществляет трудовую деятельность.

Что касается районного коэффициента к зарплате дистанционщиков, то, по мнению Роструда, нужно ориентироваться на место работы, указанное в трудовом договоре. Если сотрудник живет (и соответственно работает из дома) в северной местности, то надо начислять РК.