Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Какой адрес указывать в трудовом договоре с дистанционщиком

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Трудовое право
Версия для печати

Как известно, в трудовом договоре указывается место работы. Читатель нашего форума, составляя договор с дистанционным сотрудником, задумался, какой адрес указывать в этом случае.

Трудовой договор о дистанционной работе. Обязательно ли в нем прописывать адрес рабочего места работника? Я туда прописываю адреса, которые работники могут подтвердить документально (прописка или св-во о собственности), но зачастую реальное место, откуда они работают, не совпадает с регистрацией и не подтверждено документами. Работник фактически проживает и работает из Подмосковья, а прописка мурманская, это что ж ему доплачивать северные надбавки?

— пишет участник форума

Обсуждение этого вопроса происходит в теме форума «Не указывать адрес в трудовом договоре о дистанционной работе».

Мы изучили мнение Роструда по этой «адресной» теме.

Так, по разъяснениям Роструда в трудовом договоре с дистанционным работником следует указать его фактическое место работы, например, домашний адрес (г. Москва, улица Центральная, дом № 1, квартира № 1).

Более того, достаточно будет указать и просто город (населенный пункт), отмечает Роструд.

А что если человек курсирует, например, между домом и дачей, добросовестно выполняя свою работу из разных мест дислокации?

В этой ситуации Роструд не советует указывать в договоре оба адреса, так как указание в трудовом договоре несколько мест их работы может повлечь спорные ситуации во взаимоотношениях между работником и работодателем (например, при наложении дисциплинарного взыскания).

Однако если есть уверенность, что при указании в трудовом договоре нескольких мест работы (например, г. Москва и г. Люберцы) между работником и работодателем не возникнет спорных ситуаций, то можно указать оба этих рабочих места, заявляет Роструд.

А можно вообще не указывать адрес, а прописать, что место выполнения трудовой функции работник определяет самостоятельно? Нет, отвечает Роструд. Должно быть указано то место работы, где сотрудник фактически осуществляет трудовую деятельность.

Что касается районного коэффициента к зарплате дистанционщиков, то, по мнению Роструда, нужно ориентироваться на место работы, указанное в трудовом договоре. Если сотрудник живет (и соответственно работает из дома) в северной местности, то надо начислять РК.

Подборка полезных мероприятий

Разместить