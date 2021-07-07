❗❗ Бухгалтеры жалуются на проблемы с отправкой отчетности за полугодие. Налоговики не могут ее принять

У налоговиков проблемы с приемом отчетности. Причем, как сообщают бухгалтеры, проблема с 1 июля по сей день — ни один отправленный отчет не принят. И все это — как раз в отчетный период.

Об этом пишут на форуме «Клерка».

«В ИФНС опять какая то проблема с приемом отчетности. С 01.07.2021 по сегодня ни один переданный отчет не принят».

В комментариях кто-то пишет, что у них та же проблема. На вопрос, какая именно ИФНС — пока не ответили.

На «Клерке» на днях писали, что у налоговиков проблемы с ТКС, но к 7 июля должны были все починить. Судя по всему, проблемы продолжаются.