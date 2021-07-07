Бухгалтер так привыкла к электронным больничным, что бумажный вызвал у нее ступор

Издержки прогресса: бухгалтер так привыкла к электронным больничным, что ее загнал в небольшой ступор принесенный работником бумажный больничный. Что с ним вообще делать?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Друзья, я так привыкла к электронным больничным, а тут принесли бумажный и что-то я в ступоре. Подскажите, пожалуйста, что с ним делать, куда с ним бежать и надо ли вообще бежать? :-)».

Вполне нормально, и не такое бывает. В комментариях пишут, что никакой разницы нет:

«Я в марте оформляла как обычно в ЗУП, потом по ТКС отправляла отчёт в ФСС. Деньги пришли».

На вопрос автора, все ли точно так же, как и в прошлом году, ответили:

«Нет, конечно. С этого года прямые выплаты. В ЗУП также заносится, а потом передаётся в ФСС файл с заявлением, сейчас не помню, как называется».

А кто-то советует:

«Смотрим на него, как на бумажку с номером электронного БЛ. Далее — действуем по привычному алгоритму».

Вот еще небольшое уточнение, о реестре электронных больничных:

«Реестр ЭЛН на него не заполняем. Реестр прямых выплат заполняем».