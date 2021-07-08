👀 Читатели «Клерка» поделились, что им не нравится в своей работе. Большинству — маленькая зарплата

Большинство опрошенных не устраивает маленькая зарплата. Хотя мнения разошлись.
Опрос проводился на «Клерке»…
и в телеграм-канале «БУХ! Молния».
Почти 50% читателей «Клерка» отметили что их не устраивает маленькая зарплата. Еще 13% хотят премии на работе. Менее 10% отметили, что их не устраивает:
- жара на работе;
- плохие условия труда;
- коллеги.
И только 20% опрошенных на «Клерке» отметили, что их все устраивает в работе.
Подписчики телеграм-канала «БУХ! Молния» оказались более довольны своей работой. Об этом сказали почти 50% опрошенных.
Основные недовольства в отношении работы:
- 22% — маленькая зарплата;
- 10% — неадекватное начальство;
- 9% — отсутствие премии.