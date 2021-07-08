👀 Читатели «Клерка» поделились, что им не нравится в своей работе. Большинству — маленькая зарплата

Большинство опрошенных не устраивает маленькая зарплата. Хотя мнения разошлись.

Опрос проводился на «Клерке»…

и в телеграм-канале «БУХ! Молния».

Почти 50% читателей «Клерка» отметили что их не устраивает маленькая зарплата. Еще 13% хотят премии на работе. Менее 10% отметили, что их не устраивает:

жара на работе;

плохие условия труда;

коллеги.

И только 20% опрошенных на «Клерке» отметили, что их все устраивает в работе.

Подписчики телеграм-канала «БУХ! Молния» оказались более довольны своей работой. Об этом сказали почти 50% опрошенных.

Основные недовольства в отношении работы: