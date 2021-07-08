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👀 Читатели «Клерка» поделились, что им не нравится в своей работе. Большинству — маленькая зарплата

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Рубрика Бухгалтеры
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Большинство опрошенных не устраивает маленькая зарплата. Хотя мнения разошлись.

Опрос проводился на «Клерке»…

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и в телеграм-канале  «БУХ! Молния».

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Почти 50% читателей «Клерка» отметили что их  не устраивает маленькая зарплата. Еще 13% хотят премии на работе. Менее 10% отметили, что их не устраивает:

  • жара на работе;
  • плохие условия труда;
  • коллеги.

И только 20% опрошенных на «Клерке» отметили, что их все устраивает в работе.

Подписчики телеграм-канала «БУХ! Молния» оказались более довольны своей работой. Об этом сказали почти 50% опрошенных.

Основные недовольства в отношении работы:

  • 22% — маленькая зарплата;
  • 10% — неадекватное начальство;
  • 9% — отсутствие премии.

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