Треть удаленщиков отмечают увеличение рабочей нагрузки

Каждый третий россиянин отмечает, что за год работы на удаленке его нагрузка увеличилась. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Superjob.

При этом 54% удаленных сотрудников даже после нормализации эпидемиологической обстановки предпочли бы остаться работать из дома. А среди тех, кто все-таки вышел на работу в офис, вернуться обратно на удаленку мечтают 34%.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлого года, россияне стали чаще отмечать увеличение рабочей нагрузки на удаленке.