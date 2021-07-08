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Треть удаленщиков отмечают увеличение рабочей нагрузки

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Рубрика Трудовые отношения
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Каждый третий россиянин отмечает, что за год работы на удаленке его нагрузка увеличилась. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Superjob.

При этом 54% удаленных сотрудников даже после нормализации эпидемиологической обстановки предпочли бы остаться работать из дома. А среди тех, кто все-таки вышел на работу в офис, вернуться обратно на удаленку мечтают 34%.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлого года, россияне стали чаще отмечать увеличение рабочей нагрузки на удаленке.

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